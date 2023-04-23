Seçime 21 gün kala son anket paylaşıldı! Bir haftada Erdoğan ne yaptı Kılıçdaroğlu ne oldu?



Ankette vatandaşlara "Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazanır?" ve "Bugün bir milletvekili genel seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz?" soruları yöneltildi. Anket sonuçlarına göre; AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rakiplerine fark attı. Peki Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? İşte son dakika seçim anketi haberinin detayları....