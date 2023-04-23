Seçime 21 gün kala son anket paylaşıldı! Bir haftada Erdoğan ne yaptı Kılıçdaroğlu ne oldu?
14 Mayıs seçimlerine 21 gün kala Areda Survey'in son anket sonuçlarını siyasal iletişimci Ferhat Murat canlı yayında açıkladı. Buna göre cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda açık ara farkla bitiyor. Meclis'te çoğunluğu ise AK Parti ve MHP'nin başını çektiği Cumhur İttifakı kazanıyor. İşte canlı yayında açıklanan Areda Survey'in son anketi ile bir hafta önce yine Areda Survey tarafından yapılan anket arasındaki farklar ve dikkat çeken sonuçlar...
14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Aneda Survey Araştırma'nın yaptığı son anketin sonuçları açıklandı. Siyasal İletişimci Ferhat Murat, A Haber'de canlı yayınında Areda Survey tarafından 15-20 Nisan 2023 tarihleri arasında 17 bin 400 kişi ile yatığı anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre Recep Tayyip Erdoğan ilk turda kazanıyor. Cumhur İttifakı da yüzde 50'yi aşarak Meclis'te çoğunluğu elde ediyor.
Ankette vatandaşlara "Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazanır?" ve "Bugün bir milletvekili genel seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz?" soruları yöneltildi. Anket sonuçlarına göre; AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rakiplerine fark attı. Peki Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? İşte son dakika seçim anketi haberinin detayları....
Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır?
Araştırmaya katılan vatandaşlara ilk olarak "Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazanır?" sorusu yöneltildi. Vatandaşlar yüzde 51,4 ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanacağını belirtirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanabileceğini düşünenlerin oranı yüzde 41,8 olarak ölçüldü. Ankette Muharrem İnce, yüzde 4,6, Sinan Oğan ise yüzde 2,2 oranında oy aldı.
Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda ne olur?
Ankete katılanlara "Cumhurbaşkanlığı seçiminde aşağıdaki adaylar 2. tura kalsa hangisine oy verirsiniz?" sorusu soruldu. Cumhurbaşkanlığı yarışı 2.tura kalırsa Cumhurbaşkanı Erdoğan 53,5 oy oranına sahip. Kemal Kılıçdaroğlu ise 46,5 olarak gözlemlendi.