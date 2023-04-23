Depremde kaybolan çocuklar! 6 Şubat'tan beri haber yok Emir, Furkan, Ada...

50 binden fazla kişinin öldüğü depremlerden bu yana 77 gün geçti. Korkunç geceden bu yana yakınları kayıp olanlar var. Muhammed Emir, Furkan Alp, Ada ve Messe Hamvi onlardan sadece birkaçı.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden bu yana 77 gün geçti. 11 ili etkileyen depremde 50 bin 783 kişi öldü. Milliyet'in haberine göre depremlerden bu yana 2.5 ay geçmesine rağmen hâlâ onlarca kişi yakınlarından haber alamıyor. Kayıp olan bu kişiler arasında çok sayıda çocuk da var.

‘Çaresizce bekliyoruz’

Hatay, depremde en büyük yıkımın yaşandığı kentlerin başında geliyor. Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği kentte aileler hâlâ kayıp yakınlarını arıyor. Depreme, Antakya’nın Odabaşı Mahallesi’ndeki Nilüfer Apartmanı’ndaki evlerinde yakalanan Gültekin ailesi, 4 yaşındaki Muhammed Emir Gültekin’i arıyor.

Depremden 9 gün sonra babası Oğuz Gültekin’in, 11 gün sonra ise annesi Safiye ve ağabeyi Ege Gültekin’in cenazeleri enkazdan çıkarıldı ancak Emir Gültekin’den henüz haber yok. Teyze Nisa Kısa “Dört kişilik bir aileydi. Cenazelerimizden 3’ünü enkazdan çıkardık ancak Emir’e dair bir şey bulamadık. Ne enkazda ne de molozlar kaldırıldığında yeğenime dair bir şey bulabildik. Sorgulattığımız hastanelerde de yoktu. Bir ay önce DNA örneği de verildi. Çaresizce bir haber bekliyoruz” dedi.

DNA kayboldu

Uğur Aslan da 6 kişilik ailesiyle depreme Adıyaman merkezde yakalandı. Aslan, depremde büyük oğlunu ve eşini kaybetti. Diğer 3 oğlu ise enkazdan sağ çıkarıldı ancak küçük oğlu enkazdan çıkarıldıktan sonra kayıplara karıştı. Baba Uğur Aslan günlerdir oğlunu bulmak için çaba gösterenler arasında yer alıyor. “En küçük oğlum Furkan Alp (3.5) depremin ilk gününden beri kayıp” diyen baba Uğur Aslan, şunları dedi:

“Depremden sonra hemen çıkartıldı ve Adıyaman Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne götürüldü. Ancak yaşanan ikinci depremde orası da tahliye edilince nereye götürüldü, bilmiyoruz. DNA örneği vermiştik ancak verdiğimiz DNA örneğinin kaybolduğunu söylediler, yeniden DNA örneği verdik. Oğlumun bulunması için gitmediğim yer, çalmadığım kapı kalmadı. Savcılıklarda hayatını kaybeden refakatsiz çocukların fotoğraflarına baktım, o fotoğrafların arasında yoktu. Hastanede görenler de sağlık durumunun iyi olduğunu söylemişti. Yer yarıldı içine mi girdi? Bulamıyoruz. Üç aya gireceğiz, oğlumla ilgili bir gelişme yok. Bugün bayram mı değil mi belli değil.”

‘Beklemek çok zor’

Antakya Akevler Mahallesi’nde yaşayan 2.5 yaşındaki Ada Mursaloğlu ile annesi Merve Mursaloğlu ve babası Haydar Mursaloğlu’dan da haber yok. Depremden sonra enkaz İngiliz ve bir Alman ekip köpekleriyle aradı ama bir şey bulunamadı. Molozlar kaldırılana kadar Mursaoğlu ailesi enkazın başında bekledi, hastanelere baktı, DNA örneği verdi ancak ne Ada’ya ne de ailesine ulaşılabildi.

Depreme Kahramanmaraş’ta ailesiyle yakalanan 14 yaşındaki Suriyeli Messe Hamvi’den de bir haber yok. Hamvi’nin ablası Semme Hamvi, “Depremin üzerinden çok zaman geçti ama kardeşimle ilgili gelişme yok. Sağ mı, ölü mü, bilmiyoruz. Öldüyse de ölüsünü istiyoruz. Hiçbir şey yapmadan beklemek çok zor” diye konuştu.