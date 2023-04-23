Ekrem İmamoğlu, 'böyleydi', 'böyle olacak' diye paylaştı! Yıkımı olay olmuştu...

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar’da kaçak kafeler yıkıldıktan sonra sahile yapılması planlanan çevre düzenlemesini paylaştı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar sahildeki bazı işletmeler için yıkım kararı almıştı. İşletmelerin imar kanuna aykırı hareket ettiği tespit edilmişti. İşletmeler yıkım kararında yürütmeyi durdurmak için başvurmuştu ama mahkeme 6 Nisan’daki oturumda İBB’yi haklı bularak işletmelerin talebini reddetmişti.

Ekrem İmamoğlu'nun 'Böyleydi' diyerek paylaştığı görsel



Kafeleri yıkmaya giden İBB ekipleri kimi zaman silahlı şüphelilerle, kimi zaman da polis engeliyle karşılaşmıştı. İmamoğlu, kaçak kafeler yıkıldıktan sonra Üsküdar sahilinde yapılması planlanan yeşil alanı “Üsküdar Sahil’deki işgal edilmiş alanlar. Böyleydi/Böyle olacak” diyerek Twitter’dan paylaştı.