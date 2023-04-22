BIST 5.012
DOLAR 19,40
EURO 21,25
ALTIN 1.237,71
HABER /  DÜNYA

Rusya'da uçak bombası alarmı: 3 bin kişi tahliye edildi

Rusya'da uçak bombası alarmı: 3 bin kişi tahliye edildi

RUSYA'nın Belgorod kentinde bir yerleşim yerine yakın noktada uçak bombası bulunması nedeniyle 3 bin kişi tahliye edildi.

Abone ol

Rusya'nın Belgorod kentinde öğlen saatlerinde uçak bombası tespit edildi. Yerleşim alanlarına yakın bir noktada bulunan uçak bombasının bulunması nedeniyle bölgede büyük panik yaşandı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı ekipler ve Rus ordusunun uzmanları bölgede önlem alırken Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, 17 binanın tahliye edildiğini duyurarak, "Bomba uzmanları tarafından patlayıcı bir cisim tespit edildi. Rusya Savunma Bakanlığı bomba uzmanları cismi poligona götürerek etkisiz hale getirme kararını verdi. Cismin tespit edildiği alandaki 17 binada yaşayanların tahliye edilmesine karar verildi. Bu en az 3 bin kişi demek. Geçici barınma konusunda yardıma ihtiyacı olan herkese yardım sağlanacak" dedi.

Bomba çıkarılarak boş bir arazide imha edildi

Gelişmelerin ardından bomba imha uzmanları bombanın bulunduğu noktada güvenlik önlemleri alarak bombayı bulunduğu çukurdan çıkardı. Özel araçlarla boş bir araziye götürülen bomba patlatılarak imha edildi. Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, bombanın imha edilmesinin ardından 90 otobüsle bölge sakinlerinin evlerine geri götürüldüğünü söylerken evlerine gitmek istemeyen 248 kişinin kentteki geçici sığınma merkezlerinde misafir edildiğini söyledi. Gladkov ayrıca evcil hayvanların da sığınma evlerine alındığını ve tüm ihtiyaçların karşılandığını belirtti.
Öte yandan dün Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Su-34 savaş uçağı, Ukrayna toprakları yerine yanlışlıkla Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Belgorod kentini vurmuş, olayda 3 kişi yaralanırken, 20 metre çapında çukur oluşmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Kılıçdaroğlu'ndan 300 milyar dolar paylaşımı! Vietnam’ı örnek gösterdi: "Biz ekonomiyi uçuracağız"
Kılıçdaroğlu'ndan 300 milyar dolar paylaşımı! Vietnam’ı örnek gösterdi: "Biz ekonomiyi uçuracağız"
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Alevi açıklamasına sert tepki: "Kıblesi Kabe olmayanın seccadesi de bu şekilde olur"
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Alevi açıklamasına sert tepki: "Kıblesi Kabe olmayanın seccadesi de bu şekilde olur"
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Beşiktaş üç puanı iki golle aldı! Ümraniyespor Beşiktaş maçı özeti ve golleri
Beşiktaş üç puanı iki golle aldı! Ümraniyespor Beşiktaş maçı özeti ve golleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta! Önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta! Önemli açıklamalar
VAR kayıtları incelendi! MHK'dan flaş karar: O hakemlere maç verilmeyecek!
VAR kayıtları incelendi! MHK'dan flaş karar: O hakemlere maç verilmeyecek!
AK Parti'den seçim bürosuna saldırıya tepki: “Bu saldırı Türk demokrasisine yapılmış bir saldırıdır”
AK Parti'den seçim bürosuna saldırıya tepki: “Bu saldırı Türk demokrasisine yapılmış bir saldırıdır”
Meral Akşener'den çarpıcı açıklamalar! "Asayişten sorumlu olacağım, Sinan Ateş katillerini bulmazsam namussuzum"
Meral Akşener'den çarpıcı açıklamalar! "Asayişten sorumlu olacağım, Sinan Ateş katillerini bulmazsam namussuzum"
Arda Güler'den Galatasaray'a gönderme flaş şampiyonluk sözleri: Puan kaybedecek ve şampiyon olacağız!
Arda Güler'den Galatasaray'a gönderme flaş şampiyonluk sözleri: Puan kaybedecek ve şampiyon olacağız!
TCG Anadolu gemisine ziyaretçi akını: 5 günde 61 bin 231 kişi ziyaret etti!
TCG Anadolu gemisine ziyaretçi akını: 5 günde 61 bin 231 kişi ziyaret etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te! 10 yeni müjdeyi peş peşe duyurdu: Sıfır faizli kredi imkanı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te! 10 yeni müjdeyi peş peşe duyurdu: Sıfır faizli kredi imkanı...
AK Parti'ye saldırıya çete lideri Barış Boyun imzası! Motosikleti kendisi kullanmış
AK Parti'ye saldırıya çete lideri Barış Boyun imzası! Motosikleti kendisi kullanmış