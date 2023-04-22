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AK Parti'den seçim bürosuna saldırıya tepki: “Bu saldırı Türk demokrasisine yapılmış bir saldırıdır”

AK Parti'den seçim bürosuna saldırıya tepki: “Bu saldırı Türk demokrasisine yapılmış bir saldırıdır”

Bahçelievler’de bulunan AK Parti seçim bürosuna kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açılması olayına ilişkin konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ”Allaha çok şükür burada 5 el ateş açılması sonucu kimseye bir zarar gelmedi. Bunun açık bir saldırı olduğu ortadadır. Önceki günde Adana Çukurova’da bulunan ilçe binamıza 14 el ateş açılmıştı” dedi.

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Silahlı saldırı olayı dün akşam saat 22.00 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Mahallesi, Kocasinan Yolu Caddesi üzerinde gerçekleşti. AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin önüne gelen kimliği belirsiz motosikletli iki kişi tarafından binaya ateş açıldı. Saldırı sırasında ölen ya da yaralanan olmazken saldırıda bulunan kişiler olay yerinden araçları ile hızlıca kaçtı. Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş AK Parti seçim koordinasyon merkezi önüne gelerek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş açıklama yaparken binaya isabet eden 3 merminin izinin hala durduğu görüldü.

“Burada parti irtibat bürosunu kast ederek ateş açıldığı ortadadır”

Silahlı saldırı gerçekleştirilen seçim irtibat bürosunun önünde açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Maalesef Dün Akşam seçim irtibat büromuzun önünde yoldan geçen motosikletli kişiler tarafından havaya ateş açıldı. Allaha çok şükür 5 el ateş açılması sonucu kimseye bir zarar gelmedi. Bunun açık bir saldırı olduğu ortadadır. Önceki günde Adana Çukurova’da bulunan ilçe binamıza 14 el ateş açılmıştı. Orada tabelamız ve camlar hedef gösterilerek ateş açılmıştır. Burada parti irtibat bürosunu kast ederek ateş açıldığı ortadadır. Emniyet kuvvetlerimiz henüz buradaki saldırganlara ulaşamadı, en kısa sürede kimliklerinin tespit edilip yakalanması için çalışmalar sürdürülmektedir. Ümit ediyoruz ki saatler içerisinde saldırganların yakalanması mümkün olsun” dedi.

“Bu saldırı Türk demokrasisine yapılmış bir saldırıdır”

Türkiye’de belirli çevrelerin seçim güvenliğini tehlikeye düşürmek için partilere saldırdığı ortada olduğunu ifade eden Kurtulmuş, “Bu saldırılar sadece bir partiye karşı değil, Bu saldırı Türk Demokrasisine yapılmış bir saldırıdır. Türkiye’de seçimlerin güvenli ve huzurlu bir şekilde yapılmasına gölge düşürmek isteyen çevrelerine yağ sürecek hain saldırılardır. Bu saldırıları kınıyoruz, arkasında kimler varsa en kısa süre içerisinde yargı önüne çıkarılmasını temenni ediyoruz. Bir takım vesayet odakları bazı çevreleri sokaklara salarak seçim üzerinde etki oluşturmaya çalışırlarsa beyhude bir çaba içerisinde olurlar. Ne dışarıda nede içeride hiçbir vesayetin seçimlere müdahale etmesine izin vermedik ve vermeyeceğiz” diye konuştu.

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