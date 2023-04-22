Siyasi partilerde bayramlaşma ziyaretleri

Ankara'da bayram hareketliliği yaşanıyor. Ramazan Bayramı nedeniyle partiler arası bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirildi.

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Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında CHP, MHP, HÜDA PAR, BBP, DSP, DP, İYİ Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi heyetleri AK Parti Genel Merkezi’ne ziyarette bulundu.

Siyasi Parti heyetlerini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Osman Ertuğrul Yörük karşıladı. AK Parti heyeti, bayramlaşma için gelen parti heyetlerine çikolata ve baklava ikram etti.

AK Parti heyeti ilk olarak, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP Parti Meclisi Üyesi Semra Dinçer, CHP Parti Meclisi Üyesi Deniz Demir'den oluşan CHP heyetini kabul etti. AK Parti'li Uygur, CHP heyetine deprem bölgesindeki çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

AK Parti heyeti daha sonra MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile MYK üyeleri Nevin Taşlıçay ve Fatih Çetinkaya'dan oluşan MHP heyetini kabul etti. Uygur, görüşmede, "Cumhur İttifakı olarak önümüzdeki süreçte çok daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" dedi.

AK Parti heyeti daha sonra diğer siyasi partilerin heyetleri ile bayramlaştı.

CHP Genel Merkezi’nde de bayramın 2'nci günü bayramlaşma programı gerçekleştirildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık başkanlığındaki heyette Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ve Parti Meclisi Üyesi Pınar Uzun yer aldı. CHP heyeti sırasıyla AK Parti, DSP, Vatan Partisi, HDP, Yeşil Sol Parti ve İYİ Parti ile bayramlaştı. CHP heyeti, ilk olarak AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kadın Kolları MYK Üyesi Sena Aktürk ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Ceren Tuncer'i Genel Merkezde kabul etti. CHP ve AK Parti heyetleri görüşmede karşılıklı bayram tebriklerinde bulundu.

CHP heyeti daha sonra DSP Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Aydemir, Genel Başkan Yardımcıları Sevinç Erencan ve Ejder Onursal'un bulunduğu heyeti kabul etti.

DSP Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çalışmalarında başarılar dilediğini söyleyerek, "Şimdi Türkiye'de demokrasiye inanmış, demokratik laik bir hukuk devleti diye anayasamızda yer almış birçok parti birbirleri ile birleşirken kimse baskı altına alınmıyor ama DSP bir ittifak içerisinde olmamasına rağmen, bir iş birliğinde 2-3 tane vekille temsil edilmesi için baskı altına alınıyor. Biz örgütlerimiz tarafından, halkımız tarafından çok baskı altına alındık. Bu baskıların neticesinde de olumsuz şeyler yaşıyoruz. Ben 17 yaşımda CHP'nin bayrağını taşımış birisiyim. Ama ben DSP kurulduktan sonra da DSP'liyim. Biz birbirimize alternatif olarak kurulmuş bir parti değiliz. Biz DSP lideri Bülent Ecevit'in dediği gibi; 'Türk milletinin ihtiyacından doğmuş bir partiyiz'. Ulusal birlik, ulusal solculuğumuz nedeni ile sağdaki sıkışmış oylara da talip olan bir parti olarak kurulmuş bir partiyiz" ifadelerini kullandı.

CHP'li Karabıyık ise sevgi dilinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Kutuplaştırmadan, birbirimizi ötekileştirmeden soframızı büyüterek sevgi dili ile barış dili ile yaklaşmamız lazım. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi koca bir çınar. Kuruluşun ve kurtuluşun partisi aynı zamanda. Bundan sonra da biz herkesi kucaklayarak, bütün sorunlara çözüm üreterek ve Türkiye'nin geleceğinin teminatı olarak çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

CHP heyeti daha sonra Vatan Partisi ve Yeşil Sol Parti heyetini kabul etti. CHP heyeti sonrasında İYİ Parti, BBP, DP, MHP ve Saadet Partisi heyetleri ile bayramlaştı.