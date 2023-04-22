CHP'li Özgür Özel, Adıyaman'da yaşananları anlattı! "7-8 kişilik bir grup var, bizi takip ediyorlar"

ADIYAMAN'da 21 Nisan Cuma günü CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yaşanan saldırı girişimlerini anlatan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 7-8 kişilik bir grubun şehre girişten itibaren CHP heyetini takip ettiğini söyledi. Özel, 14 Mayıs günü baharı bekleyen herkesin sabırlı olması gerektiğini kaydetti.

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Adıyaman'da 21 Nisan Cuma günü CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yaşanan saldırı girişimleriyle ilgili CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den flaş açıklamalar. CHP'nin güvenlik müdürünün olaylardan önce 7-8 kişilik bir grubun şehre girişten itibaren CHP heyetini takip ettiği konusunda kendilerini uyardığını anlatan Özel, Adıyaman'da yaşananları şöyle özetledi:

- Halen daha mezar taşı olmayan, numaralarla defnedilmiş vatandaşlarımızın olduğu yere gitmek istedik. Oraya gittik. O sırada güvenlik amirimiz bana ve Engin Özkoç başkanımıza '7-8 kişilik bir grup var. Bizimle birlikte giriş yaptılar, bizi takip ediyorlar' dediler.

- Sayın genel başkanın hep söylediği bir şey var. 'Arkadaşlar şiddet içermedikten sonra demokrasi tepki ve protesto rejimidir. Biz eleştirdiğimiz gibi eleştirilebiliriz' der. O yüzden de biz bir saldırı olmadıktan sonra herhangi bir şey yapmamalarını söyledik.

'Bu kişinin kimliğini ifşa etmeyin' dedi

- İsimleri belli olmayan kişilerin defnedildiği yere gittik. O bölümde beraberimizde bulunan bir hoca ile birlikte dua okundu. Fatiha çağrısında bulunulduğu sırada o bizimle birlikte arkamızdan gelen, tam kameraların açısına giren 5-6 kişilik gruptan bir kişi "O Fatiha'yı bilmiyor neye Fatiha okutuyorsun' sözünü söyledi. Adıyamanlılardan tepki gösteren oldu. 'Yapmayın etmeyin' dedik.

Kılıçdaroğlu: Gelsin ben Fatiha okuyayım

- Hatta Genel Başkanın 'İstiyorsa gelsin ben okuyayım Fatiha'yı' diye mırıldandığını duyduk. Genel başkan 'Lütfen bir şey söylemeyin. Bu kişinin kimliğini ifşa etmeyin' dedi. Daha sonra da Halil İbrahim Sofrası'na gittik.

"Türbede bir hazırlık var denildi"

- En son türbe ziyareti vardı. Gittiğimizde yine benzer uyarı geldi. 'Bir hazırlık var orada' denildi. Hatta aracımızın gireceği yere molozlar konulmuş. Biz türbeye gittik, duamızı okuduk. Genel başkanımız arabaya bindi o sırada arkadan laf atmalar oldu. Adıyaman İl Örgütümüzden gençler o yöne ilerlediler. Yatıştırmaya gayret gösterdik.

Kılıçdaroğlu'nun 100 milyon izlenen videosu

- Bizim değerlendirmemiz şudur. Kemal bey bir helalleşme sürecini olgunlukla ve karşılık görerek sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde yayınladığı Alevi videosu 100 milyon -dünyada böyle bir görüntülenme olmadığı söyleniyor- izlenmiş bir tweet attı. Bu toplumun tüm kesimlerinden olumlu, çok ciddi karşılık görmüş ve gündemin çok pozitif seyrettiği bir yerde birilerinin karnı ağrımış. Bundan rahatsız olmuşlar.

- Bugünkü iki ima da aynı şey. Ne ima ettiklerinin farkındayım ama bu milletin vicdanından dönüyor bu işte. Bu toplum kucaklaşmak istiyor. Orada özel görevlendirilmiş provokatörlerin orada söylediği birkaç söz bizim motivasyonumuzu kırmaz.

- Sadece ve sadece şunu istiyoruz. 14 Mayıs günü baharı bekleyen herkesin sabırlı olması lazım. Bu olumlu havadan rahatsız oluyorlar."