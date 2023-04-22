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Kocaeli’de kan donduran cinayet! Uyuyan ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli’de kan donduran cinayet! Uyuyan ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

KOCAELİ’nin Karamürsel ilçesinden gelen haber dehşete düşürdü. Uyuyan ağabeyini bıçaklayarak öldüren şahıs sonra da gidip polislere teslim oldu.

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Edinilen bilgiye göre Emre T. (29) ile abisi Murat Can T.(32) arasında gece saatlerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma sonrasında evden çıkan Emre T. sabah saatlerinde tekrardan adrese geldi. Uyuyan ağabeyi Murat T.'yi bıçaklayarak öldüren Emre T. daha sonra evden kaçtı. Evden yaklaşık 1 kilometre uzaklaşan Emre T. şüpheli tavırları ve elindeki bıçakla, devriye gezen polis ekiplerinin dikkatini çekti. Kendisini durduran polis ekiplerine "Ağabeyimi öldürdüm" diyerek cinayeti itiraf eden Emre T. göz altına alındı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Murat Can T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Öte yandan, kardeşlerinin ve babasının cinayet saatinde markette alışveriş yapmaya gittiği, annelerinin ise bayram ziyaretinde olduğu öğrenildi. 

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