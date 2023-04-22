Kahramanmaraş’tan 3 gün önce gelen depremzedenin feci ölümü!

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Bisiklet sürücüsünün depremzede olduğu ve 3 gün önce Kahramanmaraş’tan akrabalarının yanına geldiği öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre M.T. idaresindeki motosiklet ile Ö.K. (18) hakimiyetindeki bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Ö.K yola savrulurken, M.T ise 50 metre ilerde durabildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Ö.K.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. M.T.’nin ise kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.

3 gün önce gelmiş

Öte yandan hayatını kaybeden bisiklet sürücüsü Ö.T.’nin depremzede olduğu ve Kahramanmaraş’tan 3 gün önce akrabalarının yanına geldiği ortaya çıktı.