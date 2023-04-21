Ergin Ataman'ın yeni durağı belli oldu! 2 yıllık sözleşme

Anadolu Efes ile sezon sonunda yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Ergin Ataman'ın, Panathinaikos ile 2 yıllık mukavele imzalama konusunda anlaştığı iddia edildi.

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Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın, Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalamak için anlaştığı ileri sürüldü.

Yunan yayın organı SDNA'daki "Magic Euroleague" programında ortaya atılan iddiaya göre; bu gece Ergin Ataman ile bir görüşme gerçekleştiren Panathinaikos yöneticileri, Türk başantrenörle iki yıllık sözleşme için el sıkıştı.

57 yaşındaki çalıştırıcı sezonu tamamlar tamamlamaz Atina'ya giderek Yunan takımının başına geçecek.