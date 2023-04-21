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İstanbul'da bayram trafiği: Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da bayram trafiği: Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da bayramın ilk günü akşam saatlerinde trafik oranı yüzde 80'i buldu. Vatandaşlar yağmurun etkisiyle birlikte trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

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Bayramın ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. Bayram ziyareti için sokağa çıkan vatandaşlar toplu taşıt araçlarında da yoğunluğa neden oldu.

Toplu taşımada yoğunluk yaşandı

Cevizlibağ Tramvay ve Metrobüs durağında yoğunluk oluştu.

Tramvaya ve Metrobüs'e binmek isteyen vatandaşlar zorluk yaşadı.

Cevizlibağ, D-100 Karayolu'nda her iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu.

Her iki yakada yoğun trafik yaşanıyor

Anadolu yakasında da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik durma noktasına geldi.

Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı

Saat 17.40 sıralarnıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

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