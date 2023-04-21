Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Diyanet yanıtı: Kapatmaya kimsenin gücü yetmez

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kapatacaklar" sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Kaptmaya kimsenin gücü yetmez" açıklamasında bulundu.

Abone ol

5 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından Sultanahmet Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yeniden açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını da burada kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu eşlik etti.

Muhalefete tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camisi'nin açılışı sırasında yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden muhalefete sert tepki gösterdi.

"14 Mayıs'a kadar durmaksızın çalışacağız ve onları siyasi mefta haline getireceğiz"

Muhalefetin iktidara gelmesi durumunda Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Muhalefet ne diyor? İktidara gelince Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracaklar, yerine inanç bilmem ne başkanlığı kuracaklarmış .Kardeşlerim, yuhalamak yetmez. 14 Mayıs'a kadar durmaksızın çalışacağız ve onları siyasi mefta haline getireceğiz. Terör örgütü ile el ele olanlardan başka bir şey beklenebilir mi? 14 Mayıs bunların sonu olmalı.

Diyanet iddialarına yanıt verdi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Millet İttifakı’na yönelik "Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kapatacaklar" söylemine yanıt verdi.

"Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kuran Cumhuriyet Halk Partisi"

Kemal Kılıçdaroğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kuran Cumhuriyet Halk Partisi. Hiç kimsenin de gücü Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatmaya yetmez.