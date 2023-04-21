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Dünyaca ünlü sahilde bayram yoğunluğu! Yaz aylarını aratmayan görüntüler

Dünyaca ünlü sahilde bayram yoğunluğu! Yaz aylarını aratmayan görüntüler

ANTALYA'da Ramazan Bayramı’nın 1’inci günü vatandaşlar, havanın parçalı bulutlu olmasına rağmen dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne akın ederek denizin keyfini çıkardı.

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Turizmin başkenti Antalya’da bayram hareketliliği başladı. Ramazan Bayramı’nın 1’inci gününde kentte hava sıcaklığı 19 dereceye kadar çıkarken, nem oranıysa yüzde 51 olarak kayıtlara geçti. Havanın parçalı bulutlu olmasına rağmen vatandaşlar ve turistler Konyaaltı Sahili’ne gelerek denizin keyfini çıkardı.

Bazı vatandaşlar sahilde piknik yapmayı tercih ederken, bazıları da seyir terası varyantlardan manzarayı fotoğrafladı. Birçok turist ise sıcak kumsalda güneşlenmeyi tercih etti, bazıları da kitap okudu. Gençler ise deniz içerisinde bulunan kayanın üzerinden zaman zaman atlama gerçekleştirerek tehlikeye davetiye çıkardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopterler de zaman zaman havadan kontrolleri gerçekleştirdi.

Arkadaşları ile sahile gelerek zaman geçiren Cemal İncesu, “Antalya’da doğdum büyüdüm. Bugün gezmeye geldim. Denize girdim ama soğuktu. Biz giremedik ama turistle giriyor. Takdir ediyorum. Turistler kuzey ülkelerden geldikleri için giriyorlar, soğuğa alışmışlar. Biz boştur diye geldik ama yer bulmakta zorlandık” dedi.

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