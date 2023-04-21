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Çiftlik evine silahlı baskın! 10 kişi öldü

Çiftlik evine silahlı baskın! 10 kişi öldü

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde silahlı saldırganlar tarafından bir çiftlik evine düzenlenen baskında 10 kişinin öldüğü belirtildi.

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Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Pietermaritzburg kentindeki bir çiftlik evine silahlı saldırganlar tarafından baskın düzenlendi. Polis tarafından yapılan açıklamada, evin çevresine pusu kuran saldırganların 7’si kadın 10 kişiyi öldürdüğü ifade edildi.

Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri çevreyi güvenlik kordonuna alarak operasyon başlattı. Polis açıklamasında 2 saldırganın yakalandığı, bir saldırganın ise vurularak öldürüldüğü belirtildi. Polisin diğer saldırganı aradığı kaydedilirken olay yerinde 3 silahın ele geçirildiği bildirildi.

Saldırının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Her yıl kaydedilen yaklaşık 20 bin cinayetin işlendiği Güney Afrika Cumhuriyeti, dünyanın en yüksek cinayet oranlarına sahip ülkelerden biri olarak biliniyor.

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