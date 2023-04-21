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Kemal Kılıçdaroğlu Fatiha okurken Adıyaman'da tepkiyle karşılaştı: Bu Fatiha bilmiyor ki!..

Kemal Kılıçdaroğlu Fatiha okurken Adıyaman'da tepkiyle karşılaştı: Bu Fatiha bilmiyor ki!..

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın ilk günü Adıyaman'a gitti. Depremzede vatandaşlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, depremde hayatını kaybeden vatandaşların mezarlarına ziyaret gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, mezarlıkta Fatiha okurken bir kişinin tepkisiyle karşılaştı.

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan bayramı nedeniyle Adıyaman'a gitti. Kılıçdaroğlu beraberindeki heyetle birlikte depremde hayatını kaybeden vatandaşların mezarlarını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu mezarlık ziyaretini gerçekleştirdiği anda beklemediği bir tepki gördü.

"Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki..."

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet depremzede vatandaşlar için Fatiha okurken bir kişi, "Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden Fatiha okutturuyorsun?" diyerek tepki gösterdi.

Mezarlıkta bulunan diğer vatandaşlardan bazıları da şahsa, "Terbiyesizlik yapma" sözleriyle cevap verdi.

Medyascope'un aktardığına göre yaşananların ardından duasını tamamlayan Kılıçdaroğlu mezarlıktan ayrıldı.

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