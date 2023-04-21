Ekrem İmamoğlu bayramın ilk günü Hatay'da konuştu seçim sonrasına vurgu yaptı

İBB Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde deprem bölgesi Hatay'da yaptığı konuşmada "15 Mayıs'tan sonra varımızla yoğumuzla hep birlikte ayağa kalkacağız" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Halil İbrahim Sofrası Buluşmaları kapsamında Hatay'da konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın ağır yıkıma uğradığını hatırlatan, ancak dayanışma ile bugünlerin aşılacağını ifade eden İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Her ne olursa olsun, bu düştüğümüz yerden hep birlikte ayağa kalkacağız. Hiçbir vatandaşımız, çocuğumuz, gencimiz memleketin başka bir yerindeki insanımızdan geriye kalmayacak. Bundan yana içiniz rahat olsun.

"15 Mayıs'tan sonra varımızla yoğumuzla hep birlikte ayağa kalkacağız"

Hele hele 15 Mayıs'tan sonra varımızla yoğumuzla hep birlikte ayağa kalkacağız. Bu bayram her şeye rağmen umutlu olma bayramıdır. Bu bayram bütün eksikliklere ve yaşadığımız acılara rağmen geleceğe dair umudu en yükseğe taşıma günüdür."