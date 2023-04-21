BIST 5.012
DOLAR 19,40
EURO 21,30
ALTIN 1.240,70
HABER /  POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu bayramın ilk günü Hatay'da konuştu seçim sonrasına vurgu yaptı

Ekrem İmamoğlu bayramın ilk günü Hatay'da konuştu seçim sonrasına vurgu yaptı

İBB Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde deprem bölgesi Hatay'da yaptığı konuşmada "15 Mayıs'tan sonra varımızla yoğumuzla hep birlikte ayağa kalkacağız" dedi.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Halil İbrahim Sofrası Buluşmaları kapsamında Hatay'da konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın ağır yıkıma uğradığını hatırlatan, ancak dayanışma ile bugünlerin aşılacağını ifade eden İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Her ne olursa olsun, bu düştüğümüz yerden hep birlikte ayağa kalkacağız. Hiçbir vatandaşımız, çocuğumuz, gencimiz memleketin başka bir yerindeki insanımızdan geriye kalmayacak. Bundan yana içiniz rahat olsun.

"15 Mayıs'tan sonra varımızla yoğumuzla hep birlikte ayağa kalkacağız"

Hele hele 15 Mayıs'tan sonra varımızla yoğumuzla hep birlikte ayağa kalkacağız. Bu bayram her şeye rağmen umutlu olma bayramıdır. Bu bayram bütün eksikliklere ve yaşadığımız acılara rağmen geleceğe dair umudu en yükseğe taşıma günüdür."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Genç oyuncu Sude Zülal Güler'in büyük acısı! Annesi hayatını kaybetti
Foto Galeri Genç oyuncu Sude Zülal Güler'in büyük acısı! Annesi hayatını kaybetti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu
Pendik'te bayram sabahı kaldırımda ölü bulundu
Pendik'te bayram sabahı kaldırımda ölü bulundu
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Necmettin Erbakan'ın mektubu 26 yıl sonra Erdoğan'a ulaştı
Necmettin Erbakan'ın mektubu 26 yıl sonra Erdoğan'a ulaştı
Eşi hor görmek boşanma sebebi: 'Neden erkek çocuk doğurmadın?' diyen koca ağır kusurlu sayıldı
Eşi hor görmek boşanma sebebi: 'Neden erkek çocuk doğurmadın?' diyen koca ağır kusurlu sayıldı
Süper Lig kulüplerinden bayram mesajları
Süper Lig kulüplerinden bayram mesajları
Abdurrahman Uzun 'açın kombileri' dedi Oğuzhan Uğur paylaştı: Laf sokacağı 2 milyon tivitır hesabı var
Abdurrahman Uzun 'açın kombileri' dedi Oğuzhan Uğur paylaştı: Laf sokacağı 2 milyon tivitır hesabı var
Meral Akşener Karadeniz gazı için dedi çok konuşulacak 'Putin' iddiası!
Meral Akşener Karadeniz gazı için dedi çok konuşulacak 'Putin' iddiası!
ABD Başkanı Joe Biden'dan Ramazan Bayramı mesajı: Kendimizi yeniden adayalım
ABD Başkanı Joe Biden'dan Ramazan Bayramı mesajı: Kendimizi yeniden adayalım
Mezarlıktan dönerken ölüme yakalandı! Eski belediye başkanının akrabasıymış
Mezarlıktan dönerken ölüme yakalandı! Eski belediye başkanının akrabasıymış
Mescid-i Aksa'da bayram namazı 120 bin Müslümanla kılındı
Mescid-i Aksa'da bayram namazı 120 bin Müslümanla kılındı
Togg'a bayram temizliği Mustafa Varank sabunlu süngerle temizledi Togg'u yıkadı görüntüler gündem oldu
Togg'a bayram temizliği Mustafa Varank sabunlu süngerle temizledi Togg'u yıkadı görüntüler gündem oldu