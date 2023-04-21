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Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

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Spor Toto Süper Lig’de 31. hafta heyecanı yarın, 23 Nisan Pazar ve 24 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Ligde 31. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın
19.00 Ümraniyespor - Beşiktaş: Cihan Aydın

23 Nisan Pazar
13.30 Kasımpaşa - Konyaspor: Yasin Kol
16.00 Adana Demirspor - Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan

24 Nisan Pazartesi
17.00 Giresunspor - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük
20.00 Antalyaspor - Sivasspor: Abdülkadir Bitigen
20.00 Fenerbahçe - İstanbulspor: Kadir Sağlam

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