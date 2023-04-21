BIST 5.012
DOLAR 19,40
EURO 21,27
ALTIN 1.237,97
HABER /  GÜNCEL

Hatay'da enkaz başında günlerce annesi ve kardeşleri için dua etmişti 11 yaşındaki Ahmet yeniden yürekleri dağladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hatay'da enkaz başında günlerce annesi ve kardeşleri için dua etmişti 11 yaşındaki Ahmet yeniden yürekleri dağladı

Hatay’da meydana gelen depremde annesi ve 5 kardeşi enkaz altındayken okuduğu dualarla tanınan 11 yaşındaki Ahmet Kala, Ramazan Bayramı namazının ardından mezarlığa gelerek annesi ve kardeşlerine okuduğu dualarla yeniden yürekleri dağladı.

Abone ol

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da annesi ve 5 kardeşinin bulunduğu binanın yıkılması sonrasında günlerce başında dualar okuyan 11 yaşındaki Ahmet Kala, görenlerin aklına kazınmıştı.

Ramazan Bayramı namazının ardından yakınları ile birlikte annesi ve kardeşlerinin bulunduğu mezarlığa gelen Ahmet Kala, burada da okuduğu dualarla gelenlerin yüreklerini dağladı.

"Çok ağladım devamlı dua okuyorum"

Annesinin mezar taşını sevip toprağından elini çekmeyen küçük çocuk, dakikalarca dualar okudu.
Annesi ve kardeşleri için çok ağladığını belirten Ahmet Kala, devamlı dua okuduğunu söyledi.
Duaları okuyan Ahmet Kala, ardından yakınlarıyla birlikte mezarlıktan ayrıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Bahçeli, Ahmet Davutoğlu'nun hedefi oldu
Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Bahçeli, Ahmet Davutoğlu'nun hedefi oldu
6 parti genel merkezi içinde sadece Saadet Partisi astı Abdulkadir Selvi'den Saadet'i zıplatacak öneri
6 parti genel merkezi içinde sadece Saadet Partisi astı Abdulkadir Selvi'den Saadet'i zıplatacak öneri
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Bayram namazında kavga! 5 yaralı var birinin durumu ağır
Bayram namazında kavga! 5 yaralı var birinin durumu ağır
Karaman'da üst geçitten düşen araçtaki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Karaman'da üst geçitten düşen araçtaki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kılıçdaroğlu'nun 'Aleviyim' videosu ancak böyle bir videoyla sulandırılabilirdi Ahmet Hakan o ismi yazdı
Kılıçdaroğlu'nun 'Aleviyim' videosu ancak böyle bir videoyla sulandırılabilirdi Ahmet Hakan o ismi yazdı
Karadeniz gazı müjdesi ile doğal gaz faturalarında ne kadar indirim olacak? Rakam netleşti
Karadeniz gazı müjdesi ile doğal gaz faturalarında ne kadar indirim olacak? Rakam netleşti
Devlet Bahçeli'den bayram namazı sonrası Alparslan Türkeş’in kabrine ziyaret
Devlet Bahçeli'den bayram namazı sonrası Alparslan Türkeş’in kabrine ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti ilçe binasına saldırı açıklaması bazı parti başkanları ranta dönüştürme içine girdiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti ilçe binasına saldırı açıklaması bazı parti başkanları ranta dönüştürme içine girdiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ramazan Bayramı' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ramazan Bayramı' paylaşımı
Benzin ve motorin fiyatlarında indirim geldi akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
Benzin ve motorin fiyatlarında indirim geldi akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
Elon Musk'ın 3 milyar dolarlık roketi fırlatmadan 4 dakika sonra patladı
Elon Musk'ın 3 milyar dolarlık roketi fırlatmadan 4 dakika sonra patladı