Kılıçdaroğlu'nun 'Aleviyim' videosu ancak böyle bir videoyla sulandırılabilirdi Ahmet Hakan o ismi yazdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Aleviyim' videosundan sonra 'Sünni' videosu çeken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu eleştiren Ahmet Hakan, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Alevi” videosu, ancak böyle bir videoyla sulandırılabilirdi." dedi.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün 'Alevi' başlığıyla video paylaştı. Hemen ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hemen ardından 'Sünni' videosu yayınladı.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Davutoğlu'nun videosunu bugünkü yazısında değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu ile paralellik kuracağım diye bu tür zorlamalara ne gerek var?

Davutoğlu'nun “Kemal Bey’i çok iyi anlıyorum. Ben de bir Sünni olarak bu topraklarda dışlandığımı hissettim. 28 Şubat’ta beni dışladılar. Kızlarıma okul kapılarını kapattılar. Sünni olarak ben de ötekileştirildim.” sözlerini eleştiren Hakan, itirazlarını sıraladı:

"28 Şubat’ta hiç kimse seni “Sünni” diye ötekileştirmedi ki. Seni “Siyasal İslamcı” diye ötekileştirdiler. Seni “Mürteci” diye dışladılar. Seni “Dinci” diye kodladılar. 28 Şubat’ın ayrımcılığı, mezhepsel bir ayrımcılık değildi. Kılıçdaroğlu ile paralellik kuracağım diye bu tür zorlamalara ne gerek var?"

“Ben de bir Sünni olarak çok zulümler gördüm” sözlerine değinen yazar, Davutoğlu'nu, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan rol çalma gayreti içinde olmakla niteledi.

Ahmet Hakan, yazısını "Kılıçdaroğlu’nun “Alevi” videosunun gücü, ancak böyle bir video ile kırılabilirdi." ifadeleriyle tamamladı.

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı