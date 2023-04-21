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Saadet Partisi, 'Bu seçimde oylar CHP’ye, Saadet Meclis’e' videosu yayınladı

Saadet Partisi, 'Bu seçimde oylar CHP’ye, Saadet Meclis’e' videosu yayınladı

Saadet Partisi, “Bu seçimde oylar CHP’ye, Saadet Meclis’e" videosu yayınladı. Videoda “Bu seçimde güçlenen milletin birlikteliği oldu. İşte bu yüzden bu seçimde sandıklar, sandıkları gibi olmayacak. Çünkü bu seçimde biri değil; ülkemizin her biri kazanacak. Bu seçimde millet, çok daha güçlü bir şekilde birlikte” denildi.

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Saadet Partisi seçim kampanyası için bugün yeni bir video yayınladı.  Saadet Partisi’nin resmi hesabından yayınlanan video “Bu seçimde oylar CHP’ye, Saadet Meclis’e” notuyla paylaşıldı. Video mesajının içeriği şöyle:   

“Türkiye uzun zamandır yarını düşünmekten bugünü yaşayamıyor. Geçim sıkıntısı çekmekten insanca yaşayamıyor. Haksızlığa uğramaktan hakkını alamıyor. Ülkemiz, bu noktaya sistemli bir şekilde getirildi. Çünkü onların kurduğu sistem haksızlık üretti, adalete izin vermedi. Sistemleri hep bir kişi için çalıştı. Demokrasiye izin vermedi. Yandaşlarına imkan sundu, vatandaşa imkan vermedi. Bu sistem hep adamına göre işledi. Sadece kendilerini güçlendirdi. Şimdi de bu bozuk sistemi korumak için seçim sistemini değiştirdiler. Bu seçim sistemi bildiğimiz gibi değil. Bu seçim sistemi, milletin değil kendilerinin kazanması için Milletin beraberliği bütün hesaplarını bozdu. Bu seçimde güçlenen milletin birlikteliği oldu. İşte bu yüzden bu seçimde sandıklar, sandıkları gibi olmayacak. Çünkü bu seçimde biri değil; ülkemizin her biri kazanacak. Bu seçimde millet, çok daha güçlü bir şekilde birlikte.”

Video, “Bu seçimde oylar CHP’ye, Saadet Meclis’e” sözleriyle sona erdi.

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