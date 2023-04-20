Türkiye için tarihi an! Konutların 35 yıllık ihtiyacını tek başına karşılayabilecek

Karadeniz'de bulunan 710 milyar metreküplük gazın karaya ulaşması tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle Karadeniz gazı devreye alınıyor. Gazın işlenmesinin ardından mayısın ilk haftasında evlere verilmeye başlanması bekleniyor.

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Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin şebekeye verilmesi çalışmalarında sona gelindi. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltacak gaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle devreye alınıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklama yaptı. Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Umutla çıktığımız bu yolun sonu müjdelerle noktalandı. Türkiye'nin bugün geldiği nokta sabrın, azmin, çalışmanın, bir olmanın sonucudur. Hazreti Nuh'a gemileri yaptıran irade, Fatih'e gemileri karatan yürüten o kararlılık, dünya tarihinde dirilişin ve yükselişin ilanıdır. 100 yıl önce Samsun'a giden Mustafa Kemal'in taşıdığı bağımsızlık meşalesi bir milleti küllerinden yeniden diriltti. 100 yıl sonra bir başka gemi. Fatih Sondaj Gemisi, bir milletin kaderinin değişmesinde başrol oynadı. Bize düşen çalışmak, gayret etmekti. Yılmadık, ümitsizliğe kapılmadık. İnandık ve sonunda başaracağımızı biliyorduk.

Proje tam kapasiteye ulaştığında, Türkiye'nin mevcut doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu karşılayacak. Keşfimiz, tüm konutların 35 yıllık ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasiteye sahip."