Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Fark giderek açılıyor

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde GENAR Araştırma tarafından Nisan ayı içerisinde yapılan seçim anketinde adayların ve partilerin oy oranları belli oldu.

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Türkiye Genel Seçimler için 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına gidiyor. Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika gelişmeleri hem seçmenler hem de adaylar tarafından yakından takip ediliyor.

GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, Nisan ayında yapılan seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

Ak Parti önde

Anketçilerin sorduğu 'Bugün bir milletvekili genel seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusuna vatandaşların cevabı yüzde 39,,1 ile AK Parti oldu.

Ankette CHP'nin oy oranı yüzde 26,2, Yeşil Sol Parti'nin oy oranı 10,6, İYİ Parti'nin oy oranı 7,4 , MHP 7,3, TİP 2,7 , Memleket Partisi 2,6, Yeniden Refah Partisi 1,6 görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan farkı açtı

Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların oy oranları Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 51,7, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise 48,3 olarak dağıldı.

Sizce seçimi kim kazanır?

Oy vermeden bağımsız olarak seçimi kimin kazanacağına yönelik yapılan araştırma sonucuna göre ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanacağını söyleyenlerin oranı 54 olarak belirlendi.