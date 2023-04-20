AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına uzun namlulu silahlı saldırı

AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenlendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, saldırıyı gerçekleştiren zanlının gözaltına alındığını duyurdu.

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Olay, saat 16.00 sıralarında Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı önünde meydana geldi.

AK Parti Çukurova ilçe binası önüne gelen silahlı kişi, parti binasına ateş açtı. Yaklaşık 12-13 el silah sesinin duyulduğu öğrenildi.

Saldırı sırasında binada kimsenin olmadığı öğrenildi. AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, "İlçe binamıza 1 kişi tarafından 12 el ateş edildiği bilgisini aldık. Bu saldırıyı lanetliyoruz. 1 kişinin gözaltına alındığı bilgisini aldık. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Tüm teşkilatımıza, partimize geçmiş olsun" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çukurova ilçe binamıza yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Suçlunun en kısa sürede bulunacağına inanıyoruz. Tüm teşkilatımıza geçmiş olsun" dedi.

Kurtulmuş: Zanlı gözaltında

AK Partili Numan Kurtulmuş CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada, "Henüz netleşmiş bir detay yok. Şu anda saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltında. Kısa sürede olayın detayları ortaya çıkacaktır. Hepimizin bu olayı kınaması lazım. Seçimin yaklaştığı, adayların yarış içerisinde olduğu bu dönemde bu tür provokasyonlar olabilir. Bunlara karşı milletimizin duyarlı olması gerekiyor. Saldırıyı çok açık şekilde ve şiddetle kınıyoruz. Yapılan saldırı AK Parti kimliğine değil Türkiye demokrasisine yapılmıştır. İnşallah ümit ederiz ki bir kişinin gözü dönmüşlüğüne maruz kalmışızdır. Devam eden bir emniyet soruşturması var, ortaya çıktıkça emniyet bilgileri paylaşacaktır. Siyasetçiler olarak provokasyonlara karşı dikkatli olmamız gerekiyor." dedi.