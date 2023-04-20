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Kuru soğan 5 lira oldu fiyatı duyan koştu tezgaha akın ettiler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kuru soğan 5 lira oldu fiyatı duyan koştu tezgaha akın ettiler

Fahiş kuru soğan fiyatlarına karşı Haymana Belediyesi harekete geçti. Ramazan Bayramı öncesinde belediye, pazarcı esnafıyla anlaştı. Esnaf, pazarda kuru soğanın 5 liraya satılmasını sağladı. Soğanın kilosunun 5 lira olduğunu gören vatandaşlar tezgaha akın etti.

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Suni bir şekilde artan kuru soğan fiyatına karşı harekete geçen Haymana Belediyesi esnaflarla anlaşıp kuru soğanın kilosunu 5 liradan vatandaşa satılmasını sağladı. Uygun fiyata soğan satıldığını gören vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kapalı Pazar yerinde incelemelerde bulunup, esnaf ve vatandaşlara hayırlı alışverişler dileyen Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, belediye olarak bayram öncesi vatandaşlara bu şekilde destek olmayı uygun gördüklerini belirtti.

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