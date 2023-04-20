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Kanuna aykırı 315 internet sitesine erişim engellendi

Kanuna aykırı 315 internet sitesine erişim engellendi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sanal devriyesine takılan, yasa dışı bahis oynatan ve müstehcen içerikli paylaşım yapan 315 internet sitesine erişim engeli getirildi.

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Ankara İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 14-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen sanal devriye faaliyetleri çerçevesinde bin 449 internet sitesinin incelendiği belirtildi. Söz konusu sitelerden erişme kapatılanların 261’inin yasa dışı bahis, 54’ünün ise müstehcen içerikli paylaşım yaptığı aktarıldı.

Öte yandan, 2022-2023 yıllarında meydana gelen "faili meçhul siber olayların aydınlatılması" çerçevesinde ise Yenimahalle ve Haymana ilçelerinde nitelikli dolandırıcılık suçundan 3 kişi, Haymana ilçesinde banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçundan 1 kişi Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde aydınlatıldı. Bahse konu 4 faili meçhul olayı işlediği tespit edilen 13 şahıs hakkında adli işlemlere başlatıldı.

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