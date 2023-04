AK Parti Diyarbakır Milletvekili adayı Mehmet Said Yaz'ın tepki çeken Sakal-ı Şerif konuşması

Tarihçi Ahmet Şimşirgil, Sakal-ı Şerif'in güvenilirliğini sorgulayan AK Parti Diyarbakır adayı Mehmet Said Yaz'a tepki gösterdi. Seçim çalışmaları için Diyarbakır'ı dolaşan Şimşirgil, sahadaki izlenimlerini İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube kanalında anlattı.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için 24 gün kaldı. Seçim çalışması için Diyarbakır'a giden Türkiye Gazetesi yazarı Ahmet Şimşirgil, halkın nabzını yokladı.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili adayları arasında ikinci sırada aday olan Diyarbakır Ulu Cami emekli imamı Mehmet Said Yaz'la ilgili konuşan Şimşirgil, halkın tepkisini Hadi Özışık'ın Youtube kanalında canlı yayında dile getirdi.

Mehmet Said Yaz'ın Peygamberimizin Sakal-ı Şerif hakkında yaptığı bir konuşmayı Hadi Özışık'la paylaşan Şimşirgil, AK Parti'nin bu adayla sıkıntı yaşayacağını iddia etti.

Yaz, söz konusu videoların birisinde "Bir peygamberin değil bin tane peygamberin tüyü olsa yetmez. Her camide her yer de var, her ilde var. Her memlekette var. Yüzde yüz peygamberin sakalı da olsa yine öpülmez" dedi.

AK Parti'nin İstanbul Milletvekili adayları arasında yer alan Özlem Zengin hakkında da konuşan Şimşirgil, Ebubekir Sofuoğlu'nun tepkisini aşırı bulduğunu söyledi.

Özlem Zengin'e kırgın olduğunu, bu yüzden AK Parti'nin zarar görmemesi için kullanılan dilin daha dikkatli olunmasını tavsiye eden Ahmet Şimşirgil, kimi adayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisi dışında belirlendiğine vurgu yaptı. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun yaptığı yanlışları da dile getiren Şimşirgil, Canan Kaftancıoğlu detayına dikkat çekti.

