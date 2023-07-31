CHP kulislerinde konuşuluyor Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu planı ortaya çıktı

CHP'li bir isim, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğunu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bırakmama konusunda net olduğunu belirtti.

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Seçim yenilgisinin ardından değişim tartışmalarının merkezindeki İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki gerilime ilişkin bir kulis daha ortaya çıktı.

Milliyet'te yer alan habere göre; İmamoğlu’nun, “Toplum, CHP’de lider ve yönetiminin değişmesini bekliyor” paylaşımının ardından Kılıçdaroğlu’nun, kurmaylarına, “Ne yapacağını bekleyelim, görelim. Açıklamasını bekleyelim” dediği öğrenildi.

CHP’li kurmaylar, “Genel Başkan, İmamoğlu’nun yapacağı açıklamayı bekliyor, ona göre tavır alacak. Onun tavrını bekliyor” değerlendirmesini yaptı.

"Genel başkanlığa aday olmazsa İstanbul'a aday gösterecek"

Kılıçdaroğlu’na yakın kaynak, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ekrem Bey’in açıklaması bekleniyor. Ekrem Bey, nasıl bir açıklama yapacak. Sanki Genel Başkan, kafasında bir yol haritası oluşturmuş gibi. Nasıl bir açıklama yapacak, aday olacak mı, olmayacak mı, o bekleniyor. Kemal Bey, (genel başkanlığı) İmamoğlu’na bırakmama noktasında net. Kemal Bey kurultayda aday olacak. İmamoğlu’nun açıklamasına göre o da pozisyon alacak. İmamoğlu aday olmazsa, ‘ben belediye başkanlığına devam ediyorum’ derse Kemal Bey, onu İstanbul’a aday gösterecek.”

"Özel ile sulh sağlandı gibi"

Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu ile yapılan çevrimiçi toplantıya katılan ve adı genel başkan adayı olarak geçen Özel’in istifasını isteyeceği iddialarına ilişkin ise CHP’li kaynak, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Özgür Özel’in grup başkanlığından istifa etmesini talep etmeyecek. Ağustos sonuna doğru Özgür Özel’in aday olmak için istifa etmesi ve Anadolu gezilerine katılması bekleniyor. Sanki sulh sağlandı gibi.”