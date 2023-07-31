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Bilecik'te korkunç kaza! Araç takla attı 3 kişi yaralandı

Bilecik'te korkunç kaza! Araç takla attı 3 kişi yaralandı

Bilecik'te kontrolünü kaybeden araç takla attı. Takla atan araçta üç kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde İnegöl 'den, Pazaryeri ilçesi istikametine giden Mehmet Z. yönetimindeki 11 DF 574 plakalı otomobil, Günyurdu kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak takla attı.

Kazada sürücü Mehmet Z. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Atiye Z. ve oğlu Murat Z. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar daha sonra Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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