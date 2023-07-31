Dünyaca ünlü fenomenin son macerası feci bitti: 68. kattan yere çakıldı! Düşmeden önce...

Dünyayı dolaşıp gökdelenlerin tepesinden fotoğraflarını paylaşan Fransız ekstrem spor tutkunu Remi Lucidi, Hong Kong'daki son macerasında dengesini kaybederek feci şekilde can verdi. Lucidi'nin düşmeden saniyeler önce cama vurarak yardım istediği ortaya çıktı.

Abone ol

Dünyaca ünlü New York Post gazetesinin haberine göre, yüksek katlara tırmanarak yaptığı gösterilerle ünlenen ve 'Daredevil' olarak bilinen Remi Lucidi, 68. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Hong Kong yetkililerinden yapılan açıklamada Lucidi'nin akşam 6 sularında binaya geldiği ifade edildi.

Arkadaşını ziyarete geldiğini söylemiş

Sosyal medyada 'Remi Enigma' olarak da bilinen Lucidi, binadaki güvenlik görevlilerine 40. kattaki bir arkadaşını ziyarete geldiğini söyledi.

Fakat daha sonra bunun doğru olmadığı güvenlik görevlisinin Lucidi'yi tanımadığı belirtildi.

Güvenlik kameralarındaki görüntülerde Lucidi'nin 49. kata geldiği ve ardından binanın tepesine çıkan merdivenleri kullandığı görüldü. Lucidi için yukarı çıkan kişiler, çatıya açılan kapının açık olduğunu ama Lucidi'nin ortada görünmediğini söyledi.

Düşmeden önce yardım istemiş

Polis yetkililerinden yapılan açıklamaya göre Lucidi en son 19.38'de görüldü.

Çatıdaki bir pencereye vurarak bina hizmetçisinden polisi aramasını isteyen Lucidi'nin mahsur kaldığı ve talihsiz kaza öncesi pencereye vurarak yardım istediği ifade ediliyor.

Lucidi’nin gökdelenlere herhangi bir ip kullanmadan ve önlem almadan tırmandığı belirtildi. Birçok kişi Lucidi’nin sosyal medyadaki fotoğraflarının altında başsağlığı mesajları paylaştı.

Fransız adamın Hong Kong’da kaldığı hostelin sahibi de, “Çok sağlıklı ve neşeli biriydi. Bana dağa tırmanmaya geldiğini söylemişti” dedi.