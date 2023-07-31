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Yumruklar havada uçuştu! Bursa'da sahte kabadayılar yan baktın kavgası çıkarttı

Yumruklar havada uçuştu! Bursa'da sahte kabadayılar yan baktın kavgası çıkarttı

Bursa'da iki genç arasında yaşanan yan bakma tartışması kavgaya dönüştü. Büyüyen kavgada sokak ringe dönerken gençleri sokaktaki insanlar ayırdı.

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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi'nde karşılaşan iki genç arasında yan bakma meselesiyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yerini kavgaya bırakınca sokak adeta ringe döndü.

Kalabalığa aldırış etmeyen iki gencin bir birlerine savurduğu yumruklar havada uçuşurken, olaya çevredekiler müdahale etmek zorunda kaldı. Çevredekilerin güçlükle sakinleştirdiği gençlerin kavga anı ise kameraya saniye saniye yansıdı.

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