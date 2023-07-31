LGS 3. tercih işlemleri ( 3. nakil başvuruları) nasıl yapılır, nereden yapılır?

MEB tarafından LGS tercih sonuçları yani 1. nakil başvuru sonuçları erişime açıldı. Şimdi ise öğrenciler için 2. nakil başvuru işlemleri başlayacak. Öğrenciler MEB sayfasından 2. nakil için başvuru yapacaklar. 2. nakil işlemleri için son gün 4 Ağustos olacak. Peki LGS 2. nakil işlemleri nasıl yapılır, nereden yapılır?

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LGS ek tercih tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. İlk tercih döneminde Fen liselerindeki 40 bin 380 ve sosyal bilimler liselerindeki 10 bin 740 kontenjanın tamamı doldu. Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 204 bin 812 kontenjanın 200 bin 310'u öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı % 97,80 olarak gerçekleşti. MEB LGS takvimine göre 2. tercihler 24 - 28 Temmuz tarihleri arasında alındı. Peki, LGS 1. yerleştirme nakil sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, LGS 2. tercih sonuçları hakkında detaylı bilgiler

LGS 2. tercih sonuçları açıklandı

LGS 2. Tercih Sonuçları olarak bilinen yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihleri 24 - 28 Temmuz tarihleri arasında yapıldı ve 1. nakil sonuçları açıklandı. E-Okul üzerinden de erişim sağlanabilecek.

LGS 3. tercih ne zaman?

İkinci nakil tercih başvuruları ise 31 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek.

08 - 16 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22 - 25 Ağustos tarihleri arasında alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

Adaylar son kez puanlarının yettiği boş kontenjanlara başvuracak. Bugün başlayan ikinci nakil dönemi 4 Ağustos gününe kadar sürecek.Merkezi sınav puanı ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar, pansiyonlu okullar ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullarda, adaylar en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Sonuçlar 7 Ağustos’ta açıklanacak.

LGS yerleştirme takvimi

-31 Temmuz: Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının ilanı

-31 Temmuz-4 Ağustos: Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvurularının alınması

-7 Ağustos: Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının ilanı

-8-16 Ağustos: Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması

- 18 Ağustos: İl veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirmelerinin tamamlanması

- 22-25 Ağustos: Yatılılık başvurularının okul ve kurumlarca alınması

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Kimler nakil başvurusu yapabilir?

İlk yerleştirmede yerel yerleştirme tercihine kayıt hakkı kazanan öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.

Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

LGS nakil başvurusu nasıl yapılır?

LGS nakil işlemi yapmak isteyen adaylar; e-Okul sistemi üzerinden Sınav ve Nakil İşlemleri Bölümüne girerek sürece başlayabilir.

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