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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Miha Zajc ve Mert Müldür transferleri açıklandı

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Miha Zajc ve Mert Müldür transferleri açıklandı

Fenerbahçe Spor Kulübü, Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varıldığını ve milli futbolcu Mert Müldür’ün kalıcı transferi konusunda İtalya’nın Sassuolo kulübü ve futbolcu ile de prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

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Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

2023-2024 sezonu yapılandırmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımızda; 2018-2019 sezonundan bu yana formamızı giyen oyuncumuz Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılmıştır.

Kulübümüz ayrıca Milli Futbolcu Mert Müldür’ün kalıcı transferi konusunda İtalya’nın Sassuolo kulübü ve futbolcu ile de prensip anlaşmasına varmıştır.

İki futbolcu transferlerini tamamlamak üzere İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Ayrıntılar gelecek...

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