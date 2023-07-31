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Piyasalarda son durum! 31 Temmuz 2023 Dolar, Euro ne kadar?

Piyasalarda son durum! 31 Temmuz 2023 Dolar, Euro ne kadar?

Haftanın ilk işlem gününde piyasalarda neler oluyor? Dolarda yükseliş devam ediyor mu? Bitcoin'de 30 bin sınırı aşıldı mı? İşte yatırımcının takip ettiği rakamlar...

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İstanbul serbest piyasada dolar 26,9600 liradan, avro 29,6890 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 26,9590 liradan alınan dolar 26,9600 liradan satılıyor. 29,6880 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,6890 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 26,9540 lira, avronun satış fiyatı ise 29,7540 lira olmuştu.

Bitcoin ve alt coinler

Bitcoin 29.387 dolardan, Türk lirası karşısında ise 797.915 TL‘den işlem görüyor. Ethereum (ETH) 1.863, BNB (BNB) 242, Dogecoin (DOGE) 0,0786 dolar civarlarında bulunuyor.

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