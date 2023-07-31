LGS nakil sonucu MEB sorgulaması sayfası, nakil sonucuna nereden bakılır?

Bugün MEB tarafından LGS 1. nakil sonuçları erişime açılacak. 1. nakil sonucunda yerleşemeyen öğrenciler için 2. nakil işlemleri başlayacak. MEB tarafından LGS nakil işlemleri bugün erişime açılacak. Peki LGS nakil sonucuna nereden, nasıl bakılır? LGS nakil sonuçları sorgulaması 2023

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İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam ediyor. Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 28 Temmuz'da sona erdi. Bugün ise LGS 1. nakil sonuçları açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca 2023 LGS tercih sonuçları 24 Temmuz tarihinde ilan edildi. MEB'den yapılan açıklamaya göre LGS lise yerleştirmelerinde açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem hâlinde yapılacak. LGS 1. nakil için tercihleri 24 - 28 Temmuz tarihleri arasında yapıldı.

LGS 1. tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

2023 LGS 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını ilan etmişti, şimdi ise ek tercihler ve nakil süreci gündemde. 1. tercih yerleştirme sonuçları ardından herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar, 2. yerleştirme döneminde süreci sürdürüecek. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek. LGS nakil işlemi yapmak isteyen adaylar; e-Okul sistemi üzerinden Sınav ve Nakil İşlemleri Bölümüne girerek sürece başlayabilecek.