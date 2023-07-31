BIST 7.158
DOLAR 26,96
EURO 29,70
ALTIN 1.694,20
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

LGS nakil sonucu MEB sorgulaması sayfası, nakil sonucuna nereden bakılır?

LGS nakil sonucu MEB sorgulaması sayfası, nakil sonucuna nereden bakılır?

Bugün MEB tarafından LGS 1. nakil sonuçları erişime açılacak. 1. nakil sonucunda yerleşemeyen öğrenciler için 2. nakil işlemleri başlayacak. MEB tarafından LGS nakil işlemleri bugün erişime açılacak. Peki LGS nakil sonucuna nereden, nasıl bakılır? LGS nakil sonuçları sorgulaması 2023

Abone ol

 İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam ediyor. Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 28 Temmuz'da sona erdi. Bugün ise LGS 1. nakil sonuçları açıklanacak. 

Milli Eğitim Bakanlığınca 2023 LGS tercih sonuçları 24 Temmuz tarihinde ilan edildi. MEB'den yapılan açıklamaya göre LGS lise yerleştirmelerinde açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem hâlinde yapılacak. LGS 1. nakil için tercihleri 24 - 28 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. 

LGS 1. tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

2023 LGS 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını ilan etmişti, şimdi ise ek tercihler ve nakil süreci gündemde. 1. tercih yerleştirme sonuçları ardından herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar, 2. yerleştirme döneminde süreci sürdürüecek. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek. LGS nakil işlemi yapmak isteyen adaylar; e-Okul sistemi üzerinden Sınav ve Nakil İşlemleri Bölümüne girerek sürece başlayabilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Evgeny Grinko, İstanbul Başakşehir'deydi
Evgeny Grinko, İstanbul Başakşehir'deydi
Adana'da korkunç cinayet! Arabada silahlı saldırıya uğradı
Adana'da korkunç cinayet! Arabada silahlı saldırıya uğradı
İSPARK otopark ücretlerine zam geldi! Yarından itibaren zamlı tarife geçerli 130 lira oldu
İSPARK otopark ücretlerine zam geldi! Yarından itibaren zamlı tarife geçerli 130 lira oldu
Denizli’de Tavuklu pilavdan 90 kişi zehirlendi!
Denizli’de Tavuklu pilavdan 90 kişi zehirlendi!
Oğlunu kaybeden babadan duygulandıran hareket! Başka çocuklara umut olmak için yollara düştü
Oğlunu kaybeden babadan duygulandıran hareket! Başka çocuklara umut olmak için yollara düştü
LGS nakil sonuçları sorgulama ekranı TC ile giriş-LGS nakil sonucuna nereden bakılır?
LGS nakil sonuçları sorgulama ekranı TC ile giriş-LGS nakil sonucuna nereden bakılır?
Türkiye-ABD ilişkilerinde hedef 100 milyar dolarlık ticaret hacmi!
Türkiye-ABD ilişkilerinde hedef 100 milyar dolarlık ticaret hacmi!
Van'da büyük operasyon! 30 kişi yakalanıp tutuklandı
Van'da büyük operasyon! 30 kişi yakalanıp tutuklandı
Elinizi çabuk tutun! Borç yapılandırmada ilk iki taksit için son gün
Elinizi çabuk tutun! Borç yapılandırmada ilk iki taksit için son gün
Acil servis doldu taştı! 90 kişi birden hastanelik oldu
Acil servis doldu taştı! 90 kişi birden hastanelik oldu
Mahmut Tanal kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Mahmut Tanal hangi partiden?
Mahmut Tanal kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Mahmut Tanal hangi partiden?
Dizel araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geliyor tarih belli oldu
Dizel araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geliyor tarih belli oldu