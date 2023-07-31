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Dizel araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geliyor tarih belli oldu

Dizel araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geliyor tarih belli oldu

Akaryakıt fiyatları döviz kuru ve petrol varil fiyatlarındaki değişkenlik nedeniyle artmaya devam ediyor. Motorine 1 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere 1,07 TL zam bekleniyor. 

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Benzine gelen art arda zamların ardından dün de motorinde 1 lira 45 kuruşluk zam pompaya yansımıştı. Son olarak yeni bir zam haberi daha geldi.

Brent petroldeki yükseliş ve dolar kurunun Türk Lirası karşısındaki zirve seyri sonrası motorine 1 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere 1,07 TL zam bekleniyor. 

İşte zam öncesi, 31 Temmuz güncel benzin, motorin ve lpg fiyatları...

31 temmuz benzin fiyatları

İstanbul 36,05 TL
Ankara 36,53 TL
İzmir 36,63 TL

31 temmuz motorin fiyatları

İstanbul 35,30 TL
Ankara 35,78 TL
İzmir 35,95 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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