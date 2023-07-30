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Katar'ı deviren Filenin Efeleri şampiyon oldu!

Katar'ı deviren Filenin Efeleri şampiyon oldu!

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, FIVB Challenger Kupası'nın finalinde ev sahibi Katar'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası finalinde Katar’ı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Katar’ın ev sahipliğinde Doha’da düzenlenen Challenger Kupası'nda Filenin Efeleri, finalde Katar’ı 13-25, 25-21, 18-25, 25-22 ve 9-15'lik ‘lik setlerle 3-2 yenerek mutlu sona ulaştı. Galibiyet sayısının ardından ay-yıldızlı oyuncular salondaki taraftarlarla büyük bir sevinç yaşadı.

Milliler, şampiyon olarak 2024 Voleybol Milletler Ligi’ne katılma hakkı kazandı.

Katar 2-3 Türkiye

1. SET: Katar 13 - 25 Türkiye
2. SET: Katar 25 - 21 Türkiye
3. SET: Katar 18 - 25 Türkiye
4. SET: Katar 25 - 22 Türkiye
5. SET: Katar 9 - 15 Türkiye

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