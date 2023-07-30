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Burdur'da çıkan orman yangınında 3 dekarlık alan yandı!

Burdur'da çıkan orman yangınında 3 dekarlık alan yandı!

BURDUR'un BUCAK ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

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Yangın, saat 16.00 sıralarında Bucak'ın Elsazı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köy sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındı. 7 arazöz ve 2 su ikmal tankerinin müdahale ettiği yangında 3 dekarlık alanın yandığı öğrenildi.
Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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