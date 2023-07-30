EYT'liler memnun değil! Basın açıklaması yaptılar!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu Başkanı Arzu Lastikçi, 2000 yılı öncesi emekli olanlar için uygulanan İntibak Yasası'nın 2000 yılı sonrası emekli olanlar için de çıkarılması gerektiğini söyledi.

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Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde toplanan vatandaşlar pankart açıp EYT'liler lehine slogan attı.

Lastikçi, basın açıklamasında, en düşük emekli maaşlarının 7 bin 500 liraya çıkarılırken diğer emeklilere zam verilmemesinin sosyal adalet ilkesine aykırı olduğunu belirtti.

Yüksek prim ve yılla emekli olanlara haksızlık yapıldığını savunan Lastikçi, "En düşük emekli maaşının asgari ücretin altında olmamasını ancak asgari ücretin de gelinen süreçte en düşük memur maaşından az olmamasını, özellikle mutfak ve gıda enflasyonunda rakamların kontrol altına alınmasını talep ediyoruz." dedi.

Lastikçi, emekli olmanın iki şartı olan hizmet yılı ve prim gününe yaş haddi eklendiğini dile getirerek, "2000 yılı öncesi emekli olanlar için çıkarılan İntibak Yasası'nın 2000 yılı sonrası emekli olanlar için çıkarılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.