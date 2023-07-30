Mahmut Tanal neden gündemde, ne yaptı? Mahmut Tanal jandarmayı neden kovaladı?

Türkiye Akbelen ormanlarından gelen haberlere kilitlenmişken ilginç bir olay yaşandı ve günün konusu oldu. Jandarma ekiplerinin Akbelen'e gelen yurttaşların kimlik bilgilerini alması üzerine CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, 'Burada fişleme yapamazsınız' diyerek jandarmayı kovaladı. Bu olay sonrası Mahmut Tanal merak konusu oldu. Peki kimdir Mahmut Tanal, aslen nereli, kökeni neresi?

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Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen Ormanı’nda kesimler devam ederken ilginç bir gelişme yaşandı. CHP'nin Şanlıurfa vekili olan Mahmut Tanal jandarmaları kovaladı. Jandarmanın “İçeri girenlerden aranan şahıs var mı yok mu bunu ben nereden bileceğim?” cevabını üzerine sinirlenen Tanal, “Fişleme yapamazsınız bana kararı gösterin” diyerek jandarmanın elindeki kimlik bilgilerinin yazılı olduğu kağıdı almaya çalıştı. Kağıdı vermeyen jandarma personelinin koşarak kaçması üzerine Tanal, jandarmanın peşinden koşarak yakalamaya çalıştı.

Bölgede bulunan CHP’li Tanal, jandarmanın bölgeye gelen vatandaşların kimlik bilgilerini almasına “Burada fişleme yapamazsınız” diyerek tepki gösterdi.

Jandarmanın “İçeri girenlerden aranan şahıs var mı yok mu bunu ben nereden bileceğim?” cevabını üzerine sinirlenen Tanal, “Fişleme yapamazsınız bana kararı gösterin” diyerek jandarmanın elindeki kimlik bilgilerinin yazılı olduğu kağıdı almaya çalıştı. Kağıdı vermeyen jandarma personelinin koşarak kaçması üzerine Tanal, jandarmanın peşinden koşarak yakalamaya çalıştı.