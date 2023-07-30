BIST 7.067
DOLAR 26,88
EURO 29,64
ALTIN 1.693,14
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

1. nakil sonuçları sorgulama ekranı 2023 nereden bakılır? TC ile nakil sonuç ekranı sorgulama

1. nakil sonuçları sorgulama ekranı 2023 nereden bakılır? TC ile nakil sonuç ekranı sorgulama

LGS tercih sonuçlarının ardından lise nakil işlemleri başladı. 3 aşamalı olan lise nakil işlemlerinin ilki 24-28 Temmuz'da başlamıştı. Yarın yani 31 Temmuz'da ise LGS 1. nakil sonuçları erişime açılacak. Peki LGS nakil başvurusu nasıl yapılır? İşte e- okul LGS nakil tercih ekranı

Abone ol

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 1. nakil sonuçları, yeni dönemde liseye başlayacak olan öğrencilerin merak ettiği konu olmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları "http://meb.gov.tr" internet adresinden yarın yani 31 Temmuz'da açıklayacak.

LGS nakil sonuçları nereden bakılır?

Yerleştirme Esas 1. Nakil olarak geçen LGS 2. tercih süreci, 31 Temmuz tarihinde değerlendirmenin tamamlanmasının ardından sonuçları ile erişime açılacak.

8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecek.

Yapılan değerlendirmenin ardından açıklanacak olan LGS nakil sonuçları MEB'in meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. Sonuç açıklandığı zaman aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz

LGS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

2023 LGS 2. NAKİL DÖNEMİ NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılabilecek.

Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları 7 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Nijer'de darbe destekçileri cuntanın çağrısıyla sokağa indi!
Nijer'de darbe destekçileri cuntanın çağrısıyla sokağa indi!
MSB duyurdu; Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu; Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Altınova Festivali'nde Emre Altuğ konseriyle coştular!
Altınova Festivali'nde Emre Altuğ konseriyle coştular!
Muş'ta 3 yıldır süren kan davası barışla sona erdi!
Muş'ta 3 yıldır süren kan davası barışla sona erdi!
Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'daki son yarışı tamamlayamadı!
Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'daki son yarışı tamamlayamadı!
Beştepe'den 'idam' çağrısı: Esenyurt katilleri için yaşasın idam! Kısasta hayat vardır...
Beştepe'den 'idam' çağrısı: Esenyurt katilleri için yaşasın idam! Kısasta hayat vardır...
Antalya'da sevgili dehşeti! İlk önce kız arkadaşını ardından kendini vurdu
Antalya'da sevgili dehşeti! İlk önce kız arkadaşını ardından kendini vurdu
Beşiktaş'ın yeni transferi Ante Rebic İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın yeni transferi Ante Rebic İstanbul'a geldi
Mülteci kampında silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı!
Mülteci kampında silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı!
Bartın'da denizi kirleten kuru yük gemisine 3,8 milyon lira ceza kesildi!
Bartın'da denizi kirleten kuru yük gemisine 3,8 milyon lira ceza kesildi!
Sivas'ta tarla yangınında 25 dönüm ekili alan zarar gördü!
Sivas'ta tarla yangınında 25 dönüm ekili alan zarar gördü!
Hatice Karahan kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Hatice Karahan evli mi?
Hatice Karahan kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Hatice Karahan evli mi?