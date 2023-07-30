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Beşiktaş'ın yeni transferi Ante Rebic İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın yeni transferi Ante Rebic İstanbul'a geldi

Beşiktaş’ın transfer görüşmeleri yaptığı 29 yaşındaki Hırvat futbolcu Ante Rebic, İstanbul’a geldi.

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Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlıların transfer görüşmelerine başladığı 29 yaşındaki Hırvat kanat oyuncusu Ante Rebic, İstanbul’a geldi.

Rebic’i taşıyan özel uçak saat 16.00’da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaparken, Hırvat futbolcuyu havaalanında siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı. Pasaport işlemlerinin ardından havaalanı kapısından çıkış yapan 29 yaşındaki oyuncu, alana gelen taraftarlara üçlü çektirdi.

Havaalanı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rebic, “Buraya geldiğim için çok mutluyum. En yakın zamanda takım arkadaşlarımla ve hocamızla tanışmak istiyorum” dedi.

7 numaralı formayı giyecek

Beşiktaş’a gelmeden önce siyah-beyazlıların eski futbolcusu Domagoj Vida ile konuştuğunu ifade eden Hırvat futbolcu, 7 numaralı formayı giyeceğini de sözlerine ekledi.

Başarılı futbolcu, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.

Ante Rebic’in yarın sağlık kontrollerinin ardından kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayacak resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Son 4 sezonda Milan forması giyen Hırvat oyuncu, İtalyan ekibi ile çıktığı 123 maçta 29 gol attı, 17 kez de asist yaptı.

Geçen sezon 31 karşılaşmada görev alan Rebic, 3 gol 2 asistlik katkıda bulundu. Ante Rebic 41 kez de Hırvatistan milli takımının formasını giydi.

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