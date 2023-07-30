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Nejat İşler'den Berrak Tüzünataç sorusuna beyin yakan yanıt: Emekli oluyorum

Nejat İşler'den Berrak Tüzünataç sorusuna beyin yakan yanıt: Emekli oluyorum

Oyuncu Nejat İşler, eski sevgilisi Berrak Tüzünataç ile ilgili soruya, "51 yaşındayım. Önümüzdeki mart emekli oluyorum. Öyle söyleyeyim. Kolay gelsin" yanıtını verdi.

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Kaybedenler Kulübü', 'Anlat İstanbul' ve 'Çukur' gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Nejat İşler, geçtiğimiz gece Beyoğlu'nda bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı.

Basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden Nejat İşler, "Film projem vardı, bitti. Şimdi tatil dönemindeyiz. Sonrasında da dizi devam edecek" şeklinde konuştu.

51 yaşındaki oyuncu, muhabirlerin "Aşk hayatınız nasıl gidiyor?" sorusuna, "Şu anda iş var" yanıtını verdi.

Ünlü oyuncu, "Sizi bu duruma getiren, geçmişte yaşadığınız Berrak Tüzünataç aşkı mı?" sorusu karşısında ise şu cevabı verdi:

"51 yaşındayım. Önümüzdeki mart emekli oluyorum. Öyle söyleyeyim. Kolay gelsin."

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