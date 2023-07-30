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İzmir'de alev alan otomobil orman yangınına yol açtı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de alev alan otomobil orman yangınına yol açtı

 İZMİR'de yangın paniği yaşanıyor. Urla'da otoyolda seyreden bir otomobilde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Ekipler alevlere müdahale ediyor.

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İzmir - Çeşme Otoyolu üzerinde seyir halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sürücü tarafından güvenlik şeridine çekilen otomobildeki yangın yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle yayıldı

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ilk müdahaleyi Güzelbahçe ilçesi Yaka Mahallesi'nde devam eden yangında görevli hava ekipleri yaptı.

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 8 helikopter ve kara ekipleriyle çevre ilçelerden itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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