BIST 7.067
DOLAR 26,88
EURO 29,64
ALTIN 1.693,14
HABER /  GÜNCEL

Turan Tüysüz kimdir? Turan Tüysüz kaç yaşında, aslen nereli, hangi partiden?

Turan Tüysüz kimdir? Turan Tüysüz kaç yaşında, aslen nereli, hangi partiden?

Turan Tüysüz, 1970 yılında Şanlıurfa Siverek'de doğmuştur. Anavatan Partisi 22. dönem Şanlıurfa milletvekilidir. Tüysüz, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden mezun oldu. 2002 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Şanlıurfa milletvekili seçilmiştir. 2005 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti ve Anavatan Partisi'ne katıldı. 2019 yerel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden Siverek belediye başkan adayı olmuştur.

Abone ol

Turan Tüysüz, sosyal medyada birçok kişi tarafından sorgulanan isimlerin başında yer almaya başladı. Siyasetçi Mustafa Sarıgül ile yaşadığı husumet sonrasında gündeme gelen Turan Tüysüz'ün hayatı araştırılıyor. Peki, Turan Tüysüz kimdir? Milletvekili Turan Tüysüz kaç yaşında ve aslen nereli, hangi partiden?

Turan Tüysüz kimdir?

Turan Tüysüz, 1970 yılında Şanlıurfa Siverek'de doğmuştur. Anavatan Partisi 22. dönem Şanlıurfa milletvekilidir.

Tüysüz, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden mezun oldu. 2002 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Şanlıurfa milletvekili seçilmiştir.

2005 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti ve Anavatan Partisi'ne katıldı.

2019 yerel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden Siverek belediye başkan adayı olmuştur.

ÖNCEKİ HABERLER
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? İşte yüz güldüren o tablo
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? İşte yüz güldüren o tablo
Muz serasında dehşet anları! Elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti
Muz serasında dehşet anları! Elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti
Galatasaray resmen açıkladı! Mario Icardi'ye 10 milyon bonservis 6 milyon euro yıllık para
Galatasaray resmen açıkladı! Mario Icardi'ye 10 milyon bonservis 6 milyon euro yıllık para
Dünyanın en iyi 100 limanının 4'ü Türkiye'de bulunuyor!
Dünyanın en iyi 100 limanının 4'ü Türkiye'de bulunuyor!
Karaman'da temizlik can aldı! Cam silen kadın 7. kattan düştü
Karaman'da temizlik can aldı! Cam silen kadın 7. kattan düştü
Jandama'dan Mahmut Tanal açıklaması! Tanal'dan kaçan iki jandarma açığa alındı
Jandama'dan Mahmut Tanal açıklaması! Tanal'dan kaçan iki jandarma açığa alındı
Uzman psikolojik danışmandan ailelere madde bağımlılığı uyarısı!
Uzman psikolojik danışmandan ailelere madde bağımlılığı uyarısı!
Özlem Tekin nerede, kayıp dendi gerçek ortaya çıktı! Özlem Tekin nereden çıktı?
Özlem Tekin nerede, kayıp dendi gerçek ortaya çıktı! Özlem Tekin nereden çıktı?
İzmir'in iki ilçesinde orman yangını çıktı! Alevler rüzgarın etkisi ile büyüdü
İzmir'in iki ilçesinde orman yangını çıktı! Alevler rüzgarın etkisi ile büyüdü
Sakarya'da çıkan orman yangınında soğutma çalışması sürüyor
Sakarya'da çıkan orman yangınında soğutma çalışması sürüyor
Balıkesir'de zincirleme kaza! Korkunç kazada dört araç birbirine girdi
Balıkesir'de zincirleme kaza! Korkunç kazada dört araç birbirine girdi
Orta Afrika Cumhuriyeti anayasa değişikliği için sandık başına gitti
Orta Afrika Cumhuriyeti anayasa değişikliği için sandık başına gitti