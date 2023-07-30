Turan Tüysüz kimdir? Turan Tüysüz kaç yaşında, aslen nereli, hangi partiden?

Turan Tüysüz, 1970 yılında Şanlıurfa Siverek'de doğmuştur. Anavatan Partisi 22. dönem Şanlıurfa milletvekilidir. Tüysüz, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden mezun oldu. 2002 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Şanlıurfa milletvekili seçilmiştir. 2005 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti ve Anavatan Partisi'ne katıldı. 2019 yerel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden Siverek belediye başkan adayı olmuştur.

Abone ol

Turan Tüysüz, sosyal medyada birçok kişi tarafından sorgulanan isimlerin başında yer almaya başladı. Siyasetçi Mustafa Sarıgül ile yaşadığı husumet sonrasında gündeme gelen Turan Tüysüz'ün hayatı araştırılıyor. Peki, Turan Tüysüz kimdir? Milletvekili Turan Tüysüz kaç yaşında ve aslen nereli, hangi partiden?

Turan Tüysüz kimdir?

Turan Tüysüz, 1970 yılında Şanlıurfa Siverek'de doğmuştur. Anavatan Partisi 22. dönem Şanlıurfa milletvekilidir.

Tüysüz, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden mezun oldu. 2002 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Şanlıurfa milletvekili seçilmiştir.

2005 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti ve Anavatan Partisi'ne katıldı.

2019 yerel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden Siverek belediye başkan adayı olmuştur.