Özlem Tekin nerede, kayıp dendi gerçek ortaya çıktı! Özlem Tekin nereden çıktı?

Türk Rock müziğinin ünlü isimlerinden Özlem Tekin, sosyal medya hesabından son paylaşımını 28 Ağustos 2013’te yapmıştı. Yıllardır kendisinden haber alınamayan Özlem Tekin, çiftliğe yerleşmeden önce de sosyal hayattan ve işinden bir hayli uzak yaşıyordu. İstanbul’dan Muğla’nın Milas ilçesine bağlı bir köye taşınan Tekin, aylar sonra yeniden görüntülendi. Uzun bir süredir çiftliği kapalı olan Tekin’in şu an nerede olduğu merak ediliyordu.

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Ünlü şarkıcı Özlem Tekin'den aylar sonra ilk açıklama geldi. Milas'ta bir çiftlik kuran Özlem Tekin maddi sorunlar yaşadığı için çiftliğini kapatmış. Şimdilerde annesinin yanında yaşıyormuş. İşte Özlem Tekin'den gelen son mesajBesteci Onur Akay, Tekin’in Bodrum’da olduğunu açıkladı. Habertürk’ten Volkan Özdemir’in haberine göre; Tekin, çiftliğinin kapısına kilit vurdu. Aylardır çiftliğinde görmediklerini söyleyen komşuları, Tekin’in nerede olduğunu bilmediklerini dile getirdi.

Özlem Tekin'in nerede olduğu duyurdu

Onur Akay sitesinden yaptığı açıklamadı Özlem Tekin için şunları yazdı:

“Özlem Tekin’i merak eden sevenleri için bu yazıyı kaleme alıyorum. Özlem’in sağlık durumu iyi. Ancak maddi olarak sıkıntıları olduğundan çiftliğine kilit vurmak zorunda kaldı. Uzun zamandır annesi ile birlikte yaşıyor ve planı Bodrum’a yerleşmek. Şu an Bodrum Gündoğan’da olan Özlem Tekin’in sevenlerine de selamı var”

Özlem Tekin kimdir?

Babası Prof. Dr. Talat Tekin'in Berkeley Üniversitesi'nde öğrenim görevlisi olması nedeniyle çocukluğunun bir kısmı Amerika'da geçti. İlkokula başlamadan önce Türkiye'ye geldi.

İlkokulu Ankara'da Fransızca eğitimi veren Tevfik Fikret Lisesinde okudu. Müziğe olan ilgisi çocuk yaşlarda gelişti. Bir süre piyano dersi olan Özlem Tekin, bu yeteneğini daha fazla geliştirmek isteyince Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı sınavlarına girerek Klarnet bölümünü kazandı.

Müzik eğitimi devam ederken Ankara'da sahne çalışmalarına başladı. Yaz dönemlerinde Bodrum başta olmak üzere İngilizce pop, rock, metal, punk, caz tarzlarında müziklerle yazlık mekanlarda sahne aldı.

Daha sonraları Lokomotif grubu'ndan aldığı bir teklif üzerine İstanbul'a geldi. Kısa bir süre bu grupla çalıştı. Bir müddet sonra Volvox grubuna katıldı ve bu grupta Şebnem Ferah'la birlikte çalıştı.

Volvox grubu ile birlikte Türkiye'de hiç denenmemiş sahne çalışmaları gerçekleştirdi. İlk sene Volvox grubunda akustik gitara olan merakından ötürü bu enstrumanı çalmayı öğrendi ve bu gitarla besteler yapmaya başladı.

1996 yılında ilk solo albümü "Kime Ne" yi çıkardı. O güne değin Türkiye'de çok fazla yaygın olmayan tarzı ile büyük yankı uyandırdı.

Albümden ilk hit şarkı "Aşk herşeyi affeder mi?", müziğiyle beğeni toplarken içerdiği konu açısından tartışma programlarına konu oldu. Bu albümden ikinci klibini "Duvaksız gelin" isimli şarkıya çekti. Bu şarkı ise Türkiye'de özellikle köylerde yaşayan başlık parası ve zorla evlendirilmelere tepki niteliği taşırken Özlem Tekin'e gerçek anlamda popüler olmanın yollarını açtı.

Aynı yılın yaz aylarına gelindiğinde ise Özlem Tekin'in albümünde bulunan en hareketli şarkılardan biri olan "Yar bana varmadı" kliplendirildi. Özlem Tekin'in ilk albümünden son klip çalışması ise sokak çocuklarının konu edildiği "Herkes şanslı doğmuyor" isimli şarkı için yapıldı.

İlk albüm Özlem Tekin'e Türk rock müziğinde kariyer sağlarken Özlem Tekin ikinci albümün hazırlıklarına başladı. İki yıl süren çalışmalar sonucunda ikinci albüm "Öz" 1998'in baharında müzik piyasalarına sürüldü. "Bahar" isimli şarkıyla albüm çıkışını gerçekleştirdi. Bu albümden yaklaşık bir buçuk yıl sonra da üçüncü albümü "Laubali" yi piyasaya çıkardı. Laubali albümün çıkış şarkısı olmakla birlikte ilk klip bu şarkıya çekildi.

Uzun bir aradan sonra "Tek Başıma" albümüyle geri dönen Özlem Tekin, albümün adının "Tek Başıma" olmasının sebebinin albümdeki tüm şarkıları tek başına bir haftada yaptığından kaynaklandığını belirtiyor.

5 mayıs 2005'te "Ozz" olarak adlandırdığı arkadaşlarıyla birlikte 5.albümü 109876543210'ı çıkardı.