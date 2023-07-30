Yamaç Paraşütü Dünya Şampiyonası, Hasan Dağı’nda başladı!

Yamaç Paraşütü Dünya Şampiyonası, 35 ülkeden 130 sporcunun katılımıyla Aksaray Hasan Dağı’nda başladı. Rengarenk görüntülere sahne olan şampiyona 5 Ağustos’a kadar sürecek.

Abone ol

35 ülkeden 130 sporcunun katıldığı Yamaç Paraşütü Dünya Şampiyonası, Aksaray Hasan Dağı'nda başladı. Dünyanın en büyük yamaç paraşütü organizasyonundan biri olan Yamaç Paraşütü Dünya Şampiyonası, açılışı protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarının ardından 130 sporcu bir bir parkurdan atlayarak havalandı.

Şampiyonayla ilgili bilgiler veren Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Abdullah Kahraman, “Bugün burada 2023 yılı dünya yamaç paraşütü şampiyonasının resmi açılışını yapıyoruz. Dünyanın 35 ülkesinden 130 sporcumuz katıldı. 1 hafta boyunca Aksaray’da Hasan Dağı’nda Yamaç Paraşütü Dünya Şampiyonası'nı icra edeceğiz. 35 ülkeden geliyorlar. Türkiye Milli Takımı da 10 kişi ile katılıyor yarışmaya. Dünya şampiyonası, dünyada 4 ülkede yapılıyor. Türkiye’de ise sadece burada, Aksaray’da yapılıyor. Biz 3. ayağını yapıyoruz. Sonrasında süper finalle seneyi bitirmiş oluyoruz” diye konuştu.

Milli sporcu Umut Aslan, "Ben Ankara’dan geliyorum. Makine mühendisiyim. Milli takımı temsilen buradayız. Dünyanın yaklaşık 30-35 ülkesinden sporcularımız burada. Onlarla yarışacağız. İyi bir derece elde etmek istiyoruz. Deneyeceğiz şansımızı” dedi.

Milli sporcu Dora Köksal ise, “Yamaç paraşütü sporcusuyum. Aksaray’a dünya kupasına katılmak için geldim. Umarım 1 hafta boyunca güzel bir havada güvenli, eğlenceli uçuşlar yaparız. Hedefimiz Türkiye ev sahipliğinde olduğu için elimizden gelenin en iyisini yapmak. Umarım buradaki yerel tecrübemiz faydalı olur. Ülke ve bireysel olarak umarım kürsü yapabiliriz” ifadelerini kullandı.