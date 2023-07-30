BIST 7.067
DOLAR 26,88
EURO 29,64
ALTIN 1.693,14
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Erciyes'te manzaraya döndü kurda kuşa konser verdi! Yerel sanatçı paylaşımıyla binlerce beğeni aldı

Erciyes'te manzaraya döndü kurda kuşa konser verdi! Yerel sanatçı paylaşımıyla binlerce beğeni aldı

Kayseri'de yerel sanatçı manzarayı arkasına alıp kurda kuşa konser verdi. Sanatçının sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım binlerce beğeni ve yorum aldı.

Abone ol

Erciyes'te konser verirken video çeken ve bunu sosyal medyada yayınlayan 43 yaşındaki İlyas Yılmaz'ın videosu kısa zamanda on binlerce izlendi.

Vatandaşların beğenisini toplayan Yılmaz, "Erciyes maceramızda birkaç arkadaş ile gittik, eğlenmek amacıyla şarkılar türküler söyledik. Bu sırada çektiğimiz videoyu sosyal medyadan yayınladık. Videomuz kısa zamanda rekorlar kırdı, inşallah devamı da yakında" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Aşure duası Arapça-Türkçe okunuşu aşure yaparken okunacak dua Diyanet hangisi?
Aşure duası Arapça-Türkçe okunuşu aşure yaparken okunacak dua Diyanet hangisi?
İslam tarihinin ünlü profesörü Mustafa Sabri Küçükaşçı hayatını kaybetti
İslam tarihinin ünlü profesörü Mustafa Sabri Küçükaşçı hayatını kaybetti
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay: Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmalı
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay: Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmalı
Arda Güler'in sakatlanma anı ortaya çıktı! Ünlü doktor, milli futbolcunun sakatlığını değerlendirdi: Eğer ciddi değilse...
Arda Güler'in sakatlanma anı ortaya çıktı! Ünlü doktor, milli futbolcunun sakatlığını değerlendirdi: Eğer ciddi değilse...
Eskileri atmayanlar yaşadı! Bir dönemin yorgan modası geri geliyor
Eskileri atmayanlar yaşadı! Bir dönemin yorgan modası geri geliyor
Şırnak Üniversitesi tanıtım ve tercih günleri başladı
Şırnak Üniversitesi tanıtım ve tercih günleri başladı
Ali Erbaş'ın kızı Feyza Erbaş kim, instagram adresi nedir? Feyza Erbaş'ın paylaşımları
Ali Erbaş'ın kızı Feyza Erbaş kim, instagram adresi nedir? Feyza Erbaş'ın paylaşımları
Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da "superpole" yarışını kazandı
Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da "superpole" yarışını kazandı
Eskişehir'de pes dedirten olay! Mezarlığa uyuşturucu ektiler
Eskişehir'de pes dedirten olay! Mezarlığa uyuşturucu ektiler
Ankara'da 2023 çocuk için sünnet şöleni yapıldı!
Ankara'da 2023 çocuk için sünnet şöleni yapıldı!
İzmir'de orman yangını! Yerleşim yerlerini tehdit eden alevler kontrol altında
İzmir'de orman yangını! Yerleşim yerlerini tehdit eden alevler kontrol altında
İstanbul'da taksici silahlı saldırıda öldü! Seyir halindeyken ateş açıldı!
İstanbul'da taksici silahlı saldırıda öldü! Seyir halindeyken ateş açıldı!