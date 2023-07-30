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İstanbul'da taksici silahlı saldırıda öldü! Seyir halindeyken ateş açıldı!

İstanbul'da taksici silahlı saldırıda öldü! Seyir halindeyken ateş açıldı!

İSTANBUL'un GAZİOSMANPAŞA ilçesinde yolcularıyla seyir halinde bulunan bir taksi sürücüsü silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

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Beyoğlu'ndan aldığı iki yolcuyla Yıldız Tabya Mahallesi'ne gelen Samet Kubiloğlu'nun (31) kullandığı 34 TCP 84 plakalı taksiye kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce Berceste Sokak'ta ateş açıldı.

Taksideki yolcuların husumetlilerinin açtığı iddia edilen ateşte yaralanan taksi sürücüsü, aracının kontrolünü kaybederek park halindeki başka bir otomobile çarptı.

Araçtaki yolcular olayın ardından kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Kubiloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, saldırganlarla yolcuların kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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