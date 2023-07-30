Mardin'de kamyon tıra çarptı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!

MARDİN'in MAZIDAĞI ilçesinde kamyonun tıra çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Abone ol
İlçesi Aksu Mahallesi mevkisinde 34 FK 2465 plakalı kamyon, 47 KG 276 plakalı tıra çarptı.
Kazada, S.G. (35) yaşamını yitirdi, M.K. (18) ve A.K. (18) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekiplerin yardımıyla sıkıştığı araçtan çıkarılan S.G'nin cenazesi de aynı hastanenin morguna gönderildi.