Turizmin başkenti Antalya turiste doymuyor!

Antalya’ya gelen turist sayısı 2019 yılını da geride bırakarak 8 milyon 11 bin 828 oldu. Öte yandan kente dün sadece dış hatlardan gelen yolcu sayısının ise 100 bin 40 olduğu açıklandı.

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Akdeniz’in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya’da 2023 yılı turizm verilerindeki artış devam ediyor. Turizm sezonuna iyi bir giriş yapan Antalya’yı hava yoluyla gelen turist sayısı 8 milyon 11 bin 828 oldu. Bu rakamla birlikte yeni bir rekor daha kırılmış oldu.

Eşsiz havası, masmavi denizi, kumsalları, kaliteli tesisleri, yemyeşil doğası, tarihi ile dört mevsim turizm imkanı sunan Akdeniz’in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya, aynı zamanda rekorlar yılı olarak bilinen 2019 yılını geride bıraktı. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından paylaşan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “2019 yılının 29 Temmuz tarihindeki sayı ise 8 milyon 4 bin 11’di” sözlerine yer verdi.

Diğer taraftan dün Antalya Havalimanından 99 bin 10, Gazipaşa Havalimanımızdan bin 30 olmak üzere sadece dış hatlardan kente gelen yolcu sayısı 100 bin 040 oldu.